Олег Василенко покинул пост главного тренера ФК "Факел"

Фото: YouTube/ФК "Факел" Воронеж

Олег Василенко покидает должность главного тренера воронежского футбольного клуба "Факел". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Олег Василенко покидает "Факел". Клуб и тренер расстаются по обоюдному решению. Олег Петрович, вместе с вами мы совершили исторический рывок, вернув Воронеж туда, где он и должен быть, – в элиту российского футбола", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после ухода Василенко временно исполняющим обязанности главного тренера клуба станет Дмитрий Пятибратов.

Василенко занимал должность главного тренера команды с осени 2020 года. Под его руководством "Факел" впервые с 2001 года вышел в премьер-лигу. В текущем чемпионате команда занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее Николай Писарев ушел с должности главного тренера ФК "Химки" спустя 21 день после назначения: он был назначен на должность 10 августа. В пресс-службе команды пояснили, что у Писарева "не получилось в "Химках", и пожелали ему удачи на новой работе. Под его руководством футболисты уступили другим командам во всех трех играх чемпионата России.

