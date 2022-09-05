Комппер покинул тренерский штаб ФК "Локомотив"

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Немец Марвин Комппер ушел из тренерского штаба столичного ФК "Локомотив" по причине недостаточно хороших результатов команды, сообщается на сайте клуба.

"В связи с неудовлетворительными результатами команды Марвин Комппер покидает тренерский штаб первой команды футбольного клуба "Локомотив", – говорится в сообщении.

В пресс-службе футбольного клуба уточнили, что в настоящее время вопросами формирования тренерского штаба, подготовки игроков и определения состава на матчи будет заниматься главный тренер Йозеф Циннбауэр.

Циннбауэр был назначен на должность главного тренера московского футбольного клуба "Локомотив" 30 июня. Спортивный директор клуба Томас Цорнри отмечал, что при приглашении Йозефа учитывались не только его профессиональные качества, но и то, что он имеет серьезный опыт работы с молодежью и разделяет принципы игры, которую хочется видеть в исполнении клуба.