ФК "Краснодар" будет требовать расследования судейства в матче с ЦСКА

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Футбольный клуб "Краснодар" будет требовать расследования судейства на матче с ЦСКА. Об этом сообщает портал "Чемпионат" со ссылкой на гендиректора клуба Владимира Хашига.
Он напомнил, что входе игры арбитр Сергей Иванов по-разному трактовал два аналогичных случая с участием футболистов разных команд, проигнорировав нарушение игрока ЦСКА. Позже он также допустил несколько других ошибок при судействе.
При этом за день до события коэффициент на победу "Краснодара" вырос, а в случае с ЦСКА, наоборот, упал.
"Мы будем настаивать на расследовании странного совпадения коэффициентов букмекеров матча ЦСКА – "Краснодар" и ошибок судьи Иванова", – сказал Хашиг.
Он также не исключил привлечения к расследованию представителей правоохранительных органов.
Накануне московский ЦСКА обыграл "Краснодар" в матче девятого тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1. Столичному клубу удалось одержать победу благодаря серии пенальти.
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