Московский ЦСКА обыграл "Краснодар" в матче девятого тура РПЛ

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Футболисты московского ЦСКА обыграли "Краснодар" в матче девятого тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу столичного клуба.

Голы с пенальти в команде ЦСКА забили Хорхе Карраскаль, Федор Чалов, Хесус Медина, также Адольфо Гайч. Благодаря победе в матче ЦСКА с 20 очками вышел на одну строчку с петербургским "Зенитом".

У краснодарской команды гол забил Кристиан Рамирес. Команда осталась на третьем месте.

В следующем туре ЦСКА сыграет с московским "Торпедо" 17 сентября, а "Краснодар" 18 сентября выйдет на поле с "Химками".

Ранее сообщалось, что столичный футбольный клуб ЦСКА одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в игре восьмого тура Российской премьер-лиги.

Соревнования состоялись в Самаре. Матч завершился со счетом 1:0. Гол удалось оформить представителю столичной команды Игорю Дивееву на 79-й минуте игры.