В хоккейном ЦСКА опровергли информацию о заключении контракта с вратарем Федотовым

Фото: официальный сайт ХК ЦСКА

Столичный хоккейный клуб ЦСКА не заключал контракт с вратарем Иваном Федотовым, который в настоящее время проходит срочную военную службу. Об этом сообщается на сайте команды.

Так в ЦСКА прокомментировали сообщение обозревателя газеты "Спорт-экспресс" Алексея Шевченко о том, что Федотов заключил трехлетнее соглашение с московским клубом.

"Руководитель клуба не встречался с Иваном Федотовым, так как он служит в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Соответственно, никакого обсуждения не было, никакого контракта не существует", – говорится в сообщении.

В клубе призвали журналистов прекратить спекуляции по теме ситуации с Федотовым, назвав их бессовестными и безграмотными попытками самопиара.

1 июля хоккеист сборной России и клуба "Филадельфия Флайерс" Иван Федотов был задержан. Спортсмена подозревали в уклонении от службы в армии, а после задержания, предположительно, доставили в Северодвинск. Однако в войсковой части эту информацию не подтвердили.

Сообщалось, что Федотов должен был принять военную присягу 13 августа.