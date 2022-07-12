Хоккеист сборной РФ Иван Федотов примет присягу 13 августа – СМИ

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Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов примет военную присягу 13 августа, сообщает "Матч ТВ".

По данным СМИ, хоккеист будет находиться в учебной части в Северодвинске до принятия присяги. В настоящее время он остается в третьей роте.

"Кормят ребят хорошо, они не жалуются. А по поводу специализированных тренировок на льду Федотову нужно договориться с начальством части. Такой вариант в Северодвинске предусмотрен", – отметили родители призывников.

1 июля хоккеист сборной России и клуба "Филадельфия Флайерс" Иван Федотов был задержан. Спортсмена подозревали в уклонении от службы в армии, а после задержания, предположительно, доставили в Северодвинск. Однако в войсковой части эту информацию не подтвердили.