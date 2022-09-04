ЦСКА победил "Крылья Советов" в матче чемпионата России по футболу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичный футбольный клуб ЦСКА одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в игре восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Соревнования состоялись в Самаре. Матч завершился со счетом 1:0. Гол удалось оформить представителю столичной команды Игорю Дивееву на 79-й минуте игры.

В следующем туре московский клуб дома встретится с "Краснодаром". Игра пройдет 10 сентября. "Крылья Советов" в этот же день на выезде сыграют с подмосковными "Химками".

Ранее ЦСКА одержал победу над московским "Торпедо" в игре первого тура группового этапа Кубка России. Матч состоялся в Москве на "ВТБ-Арене" и закончился со счетом 2:0.

У победителей голы оформили Адольфо Гайч и Никита Ермаков. При этом для последнего он стал первым за эту команду.

