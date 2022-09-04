"Динамо" одержало победу над "Уралом" и вышло на третье место в РПЛ

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Московский футбольный клуб "Динамо" обыграл екатеринбургский "Урал" в восьмом туре Российской премьер-лиги.

Встреча двух команд в Москве завершилась со счетом 2:1. В составе "Динамо" отличились Константин Тюкавин (38-я минута) и Денис Макаров (59-я минута). У гостей гол забил Эрик Бикфалви (44-я минута).

Теперь столичный клуб занимает третью позицию турнирной таблицы РПЛ.

Ранее московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над грозненским "Ахматом" в игре шестого тура РПЛ.

Матч проходил в Москве на "ВЭБ-Арене" и закончился со счетом 4:2. В составе ЦСКА голы оформили Федор Чалов, Кирилл Набабкин, Хорхе Карраскаль и Хесус Медина.

У "Ахмата" отличились Мохамед Конате и Бернард Бериша.