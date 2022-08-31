ЦСКА обыграл "Торпедо" в матче группового этапа Кубка России по футболу

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Столичный футбольный клуб ЦСКА одержал победу над московским "Торпедо" в игре первого тура группового этапа Кубка России.

Матч состоялся в Москве на "ВТБ-Арене" и закончился со счетом 2:0. У победителей голы оформили Адольфо Гайч и Никита Ермаков. При этом для последнего он стал первым за эту команду.

Во втором туре соревнований ЦСКА сыграет 14 сентября дома с футболистами "Урала". "Торпедо" в тот же день на выезде встретится с "Сочи".

Ранее ЦСКА одержал победу над грозненским "Ахматом" в игре шестого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Матч закончился со счетом 4:2. В составе ЦСКА голы оформили Федор Чалов, Кирилл Набабкин, Хорхе Карраскаль и Хесус Медина.

У "Ахмата" отличились Мохамед Конате и Бернард Бериша.

