Одноклубники Роналду обрадовались его возможному уходу из "Манчестер Юнайтед"

Фото: ТАСС/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Одноклубники футболиста Криштиану Роналду положительно отреагировали на возможный уход спортсмена из "Манчестер Юнайтед", сообщает ESPN.

По информации телеканала, нападающий часто разжигает конфликты, поэтому партнеры оказались рады его уходу.

В свою очередь, аналитики ESPN предположили, что Роналду не будет идти на компромиссы со спортсменами, даже если останется в "Манчестер Юнайтед".

9 апреля произошел инцидент с участием Роналду. После матча "Манчестер Юнайтед" с "Эвертоном", уходя с поля, футболист выбил из рук 14-летнего фаната телефон, и тот разбился. После футболист извинился, объяснив случившееся тем, что был расстроен поражением своей команды со счетом 0:1. Он пригласил болельщика посмотреть матч на стадионе "Олд Траффорд".

Позже стало известно, что мать юного болельщика, который пострадал от действий Роналду, собирается подать в суд на игрока. Она заявила, что хочет увидеть торжество справедливости.