На Роналду подадут в суд

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Мать юного болельщика, который пострадал от действий португальского футболиста Криштиану Роналду, собирается подать в суд на игрока, сообщает The Mirror.

"Я хочу увидеть торжество справедливости, потому что его не было. Я хочу, чтобы он ответил за то, что сделал", – заявила женщина. Она считает, что борьба – единственный способ добиться справедливости.

Инцидент с Роналду произошел 9 апреля. После матча "Манчестер Юнайтед" с "Эвертоном", уходя с поля, футболист выбил из рук 14-летнего фаната телефон, и тот разбился.

После этого Роналду извинился, объяснив случившееся тем, что был расстроен поражением своей команды со счетом 0:1. Он пригласил болельщика посмотреть матч на стадионе "Олд Траффорд".

В апреле Роналду также сообщил о смерти новорожденного сына. Он отметил, что это самая большая боль, которую могут испытывать родители. Спортсмен подчеркнул, что пережить этот момент с надеждой и счастьем позволяет рождение дочери.