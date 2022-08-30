"Спартак" победил "Крылья Советов" на старте Кубка России по футболу

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Столичный футбольный клуб "Спартак" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в игре первого тура группового раунда Кубка России.

Матч прошел в Москве и закончился со счетом 1:0 в пользу столичной команды. Гол удалось оформить 18-летнему Павлу Мелешину на 46-й минуте игры.

В среду, 31 августа, в другом матче группы В в Санкт-Петербурге состоится встреча "Зенита" и воронежского "Факела".

Ранее московский "Спартак" в гостевом матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) обыграл воронежский "Факел". Поединок закончился со счетом 4:1 в пользу красно-белых.

До этого "Спартак" в матче шестого тура Мир Российской Премьер-лиги уступил "Динамо". Московское дерби завершилось со счетом 1:0 в пользу бело-голубых. За "Динамо" забил Константин Тюкавин после ошибки полузащитника "Спартака" Наиля Умярова.

