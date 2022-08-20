"Динамо" выиграло в московском дерби против "Спартака"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в матче шестого тура Мир – Российской Премьер-лиги.

Московское дерби завершилось со счетом 1:0 в пользу "бело-голубых". За "Динамо" забил Константин Тюкавин после ошибки полузащитника "Спартака" Наиля Умярова.

"Динамо" впервые обыграло "Спартак" на своем обновленном стадионе – реконструкция арены завершилась в мае 2019 года.

По итогам встречи "бело-голубые" поднялись на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В активе команды 12 очков, коллектив не проигрывал в текущем розыгрыше чемпионата. Лидирует "Спартак", набравший 13 баллов в 6 играх сезона.

Ранее в субботу, 20 августа, свою первую победу в текущем первенстве одержал столичный "Локомотив". Игра против "Химок" закончилась со счетом 3:0 в пользу команды из Москвы.