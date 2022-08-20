Московский "Локомотив" одержал первую победу в сезоне Мир РПЛ

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Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл в выездном матче подмосковные "Химки". Об этом сообщает ТАСС.

Для "железнодорожников" победа стала первой в текущем сезоне Мир – Российской Премьер-лиги.

Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу "Локомотива". Голы забили Джирано Керк, Франсуа Камано и Константин Марадишвили. Во время первого тайма был удален защитник столичной команды Марк Мампасси.

Благодаря первой победе в сезоне "Локомотив" поднялся на 11-е промежуточное место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В активе команды шесть очков в шести турах.

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