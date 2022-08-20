В Москве зажгли огонь Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов

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Огонь Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов зажжен в Москве, передает ТАСС.

Церемония открытия турнира проходит в спорткомплексе "Мегаспорт". Ожидается, что в нем суммарно примут участие более девяти тысяч атлетов.

В программу Всероссийской спартакиады включены соревнования по бадминтону, баскетболу, баскетболу 3х3, боксу, велосипедному спорту, водному поло, волейболу, пляжному волейболу и гандболу. Кроме того, состоятся первенства по гимнастике, атлетике и стрельбе.

Москва примет 18 соревнований, еще 6 турниров пройдут в Московской области. Кроме того, 12 стартов состоятся в Татарстане, три – в Санкт-Петербурге, по одному – в Краснодарском крае, Новгородской, Калининградской, Челябинской, Новосибирской, Тульской областях, а также в Карачаево-Черкесской Республике и Камчатском крае.

Соревновательная часть Спартакиады завершится 2 октября, несмотря на то, что официальная церемония закрытия состоится 29 августа.

В начале августа в Москве набирали волонтеров на первую Всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта, которая будет проходить с 12 августа по 18 сентября.