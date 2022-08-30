Футболист Николас Маричаль подписал контракт с московским "Динамо"

Фото: fcdm.ru

Московский футбольный клуб "Динамо" подписал контракт с уругвайским футболистом Николасом Маричалем, сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт рассчитан на 5 лет, до конца сезона 2026/2027. Маричаль будет играть под номером 18.

Футболист с 2018 года находился в системе "Насьоналя".

Ранее сообщалось, что московский футбольный клуб "Динамо" договорился о переходе полузащитника клуба "Маккаби" и сборной Израиля Эдена Карцева на правах аренды.

Клубы пришли к договоренности о переходе Карцева в "Динамо" на правах аренды до конца сезона 2022/2023 с опцией выкупа.

