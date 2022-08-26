Футболист Кейта Бальде подписал контракт с московским "Спартаком"

Фото: spartak.com
Сенегалец Кейта Бальде подписал контракт и стал новым нападающим московского "Спартака". Соответствующая информация появилась на официальном сайте футбольного клуба.
Отмечается, что контракт со спортсменом подписан до июня 2025 года. Он будет выступать под девятым номером.
"Кейта родился 8 марта 1995 года в Каталонии. С 10 до 15 лет он воспитывался в академии "Барселоны". В 2011 году форвард перешел в "Лацио", где сначала выступал за молодежную команду, а вскоре дебютировал на взрослом уровне", – говорится в материале.
В 2017 году Бальде перешел в "Монако", который заплатил за трансфер 30 миллионов евро.
Как отмечает РИА Новости, уже 27 августа Бальде проведет первую тренировку в составе "Спартака".
"Насколько я знаю, все прошло конструктивно и быстро. Бальде прилетел с супругой и с детьми, завтра уже проведет первую тренировку по индивидуальному графику", – рассказал руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.
Ранее стало известно, что российский нападающий Артем Дзюба подписал контракт с турецким футбольным клубом "Адана Демирспор". Соглашение с форвардом заключено по схеме 1+1. Дзюба отыграет в команде текущий сезон, а позже его контракт может быть продлен.
В мае 2022 года Дзюба объявил об уходе из петербургского "Зенита". В составе команды футболист завоевал четыре золота чемпионата России, два Кубка России и четыре Суперкубка страны, а также стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.
Огромные очереди выстроились за билетами на футбол в Воронеже
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: