Футболист Кейта Бальде подписал контракт с московским "Спартаком"

Фото: spartak.com

Сенегалец Кейта Бальде подписал контракт и стал новым нападающим московского "Спартака". Соответствующая информация появилась на официальном сайте футбольного клуба.

Отмечается, что контракт со спортсменом подписан до июня 2025 года. Он будет выступать под девятым номером.

"Кейта родился 8 марта 1995 года в Каталонии. С 10 до 15 лет он воспитывался в академии "Барселоны". В 2011 году форвард перешел в "Лацио", где сначала выступал за молодежную команду, а вскоре дебютировал на взрослом уровне", – говорится в материале.

В 2017 году Бальде перешел в "Монако", который заплатил за трансфер 30 миллионов евро.

Как отмечает РИА Новости, уже 27 августа Бальде проведет первую тренировку в составе "Спартака".

"Насколько я знаю, все прошло конструктивно и быстро. Бальде прилетел с супругой и с детьми, завтра уже проведет первую тренировку по индивидуальному графику", – рассказал руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

Ранее стало известно, что российский нападающий Артем Дзюба подписал контракт с турецким футбольным клубом "Адана Демирспор". Соглашение с форвардом заключено по схеме 1+1. Дзюба отыграет в команде текущий сезон, а позже его контракт может быть продлен.

В мае 2022 года Дзюба объявил об уходе из петербургского "Зенита". В составе команды футболист завоевал четыре золота чемпионата России, два Кубка России и четыре Суперкубка страны, а также стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.