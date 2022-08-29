Футболист Максимилиано Кофрие покинул московский "Спартак"

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Московский футбольный клуб "Спартак" покинул бельгийский защитник Максимилиано Кофрие, сообщается на сайте клуба.

Кофрие на правах аренды перешел во французский клуб "Клермон" до конца июня 2023 года.

Бельгиец впервые выступил за "Спартак" в сентябре 2021 года, с тех пор приняв участие в 26 матчах.

Ранее сообщалось, что сенегалец Кейта Бальде подписал контракт и стал новым нападающим московского "Спартака". Отмечалось, что контракт со спортсменом подписан до июня 2025 года. Он будет выступать под девятым номером.

