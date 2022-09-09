Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч против Боснии и Герцеговины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с национальной командой Боснии и Герцеговины. Об этом сообщается на сайте боснийского Футбольного союза.

Отмечается, что игра состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на сентябрьские матчи. В заявку вошли 35 футболистов. Так, из нападающих в сборную вызваны Федор Чалов из ЦСКА, Николай Комличенко из "Ростова", а также Александр Соболев из "Спартака" и Константин Тюкавин из "Динамо".

24 сентября в Бишкеке состоится товарищеский матч российской сборной против команды Киргизии.