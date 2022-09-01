Футболист Захарян останется в московском "Динамо"

Фото: телеграм-канал "ФК "Динамо" Москва"

Футболист сборной России Арсен Захарян не перейдет в лондонский "Челси" и продолжит играть за столичный ФК "Динамо", сообщается в телеграм-канале клуба.

Предложение о переходе в английскую команду российский атлет получил в конце лета. Но, как уточнили в "Динамо", из-за некоторых не зависящих от столичного клуба технических обстоятельств реализовать это в текущее летнее трансферное окно не получается.

"На данный момент сторонами принято решение, что Арсен продолжит выступать за "Динамо", – говорится в сообщении.

Ранее "Динамо" подписал контракт с уругвайским футболистом Николасом Маричалем. Он рассчитан на 5 лет, до конца сезона 2026/2027. Маричаль будет играть под номером 18.

До этого московский футбольный клуб также договорился о переходе полузащитника клуба "Маккаби" и сборной Израиля Эдена Карцева на правах аренды.