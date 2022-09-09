Матчи чемпионата Англии по футболу перенесли из-за траура по Елизавете II

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Матчи седьмого тура чемпионата Англии по футболу перенесли на неопределенный срок из-за траура по королеве Елизавете II. Об этом сообщает пресс-служба Английской Премьер-лиги.

"Чтобы почтить память о ее (королевы. – Прим. ред.) выдающейся жизни и вкладе в развитие страны, а также в знак уважения, матчи премьер лиги, которые должны были состояться в эти выходные, будут отложены", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это касается и матча, запланированного на вечер ближайшего понедельника.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В Букингемском дворце сообщили, что она скончалась во второй половине дня в замке Балморал. В связи с этим в стране был объявлен десятидневный траур.

Королева взошла на трон в 1952 году. 9 сентября 2015 года Елизавета II поставила рекорд правления короной Великобритании. Она стала самым старейшим монархом в истории страны и самым долго правящим монархом.

В течение последних нескольких месяцев королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года она была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.

