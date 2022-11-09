В РФ за сутки выявили 5 335 случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За минувшие 24 часа в России зафиксировали 5 335 случаев заражения коронавирусом. Не смогли побороть болезнь 62 заболевших, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За прошедший день 1 330 человек были направлены в медучреждение, что на 11,9% меньше, чем накануне. Увеличение госпитализаций отмечено в 30 субъектах РФ, снижение – в 44. В 11 регионах обстановка не изменилась.

Побороли вирус за сутки 8 492 человека, что на 4,5% больше в сравнении с 8 ноября.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что коронавирус стал медленно уступать место другим возбудителям болезней.

По ее словам, в России зафиксировали случаи респираторно-синцитиальной инфекции, однако данный показатель не превышает ежегодных значений. Наиболее часто в РФ регистрируют случаи заболевания риновирусами и пневмовирусами.



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