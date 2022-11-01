Иммунолог спрогнозировал будущее коронавируса в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Коронавирус продолжит существовать в России все время в виде сезонных или несезонных волн. Об этом Москве 24 рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что сегодня ситуация по COVID-19 в стране стабилизировалась. По его словам, c середины сентября в РФ фиксируется постепенное снижение новых случаев заболевания.

По мнению Владимира Болибока, такая тенденция наблюдается в связи со сформировавшимся коллективным иммунитетом. Однако преждевременно говорить о том, что пандемия была побеждена в РФ.

"Просто, наверное, не осталось неиммунных людей, по которым вирус может ударять с ярко выраженной симптоматикой, и тяжело болеющих. Все уже с коронавирусом познакомились, их иммунная система знает, что это такое. И если не способна защитить от заражения, то может защитить от тяжелой формы болезни", – говорит эксперт.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Человечество, что называется, приспособилось к коронавирусной инфекции. Дальше она будет существовать с нами все время в виде каких-то сезонных или несезонных волн.

По прогнозам иммунолога, ближайшая волна коронавируса в РФ возможна весной 2023 года.

"Регулярность волн – примерно 7–8 месяцев. То есть у нас была волна в феврале, потом в сентябре. Если считать через 7 месяцев, то это апрель-май следующего года. Опять же если не будет совершенно особого штамма, с особыми свойствами, крайне высококонтагиозного, ускользающего или какого-то синтетического", – считает иммунолог.

Ранее вирусолог Петр Чумаков заявил, что версии об искусственном происхождении коронавируса имеют под собой логическое основание. В качестве примера он привел довод, что инфекция ранее заражала отдельных животных, но не человека. Однако затем оказалось, что она способна перейти на людей и вызывать пандемию.



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