Представитель ВОЗ в РФ заявила, что говорить о конце пандемии коронавируса рано

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Коронавирус пока не может считаться сезонным заболеванием, он все еще находится в пандемической фазе. Об этом в интервью ТАСС заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

Она пояснила, что вирус еще вызывает большое количество заболеваний, много людей болеет в мире, волна идет.

Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что риски инфицирования коронавирусом с каждым днем растут. Тем не менее многие люди – таких около 30% – переносят COVID-19 бессимптомно.



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