Риски инфицирования коронавирусом растут, но многие переносят его бессимптомно – эксперт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несмотря на высокие риски инфицирования коронавирусом, большая часть людей переносит его бессимптомно. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Согласно статистическим данным, уточнила специалист, симптомы при заболевании коронавирусом не имеют около 30% пациентов.

"Контагиозность вируса возрастает, и риски инфицирования также возрастают", – цитирует эксперта РИА Новости.

В России выявили 5 252 случая заражения COVID-19 за сутки. В Москве число инфицированных за прошедшие сутки составило 485 человек.

До этого внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ стабилизировалась. Это произошло из-за выработки иммунитета у населения, который обеспечили вакцинация и перенесенное заболевание.

Ранее стало известно, что Центр имени Гамалеи исследует препарат на основе антител пациентов с COVID-19. В тестировании примут участие 35 пациентов московской больницы № 52.



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