В Москве за сутки выявили 485 случаев заражения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве за сутки выявили 485 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За последние 24 часа госпитализированы 153 человека. Еще 11 пациентов скончались, 1 062 выздоровели.

В общей сложности с начала пандемии в Москве выявили 3 231 352 случая заражения коронавирусом. При этом 3 040 919 пациентов выздоровели, а 46 630 скончались.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что иммунитет к коронавирусу, хотя бы частичный, есть почти у всех россиян.

Она выразила мнение, что если новый вариант "Цербер" получит распространение в РФ, то мощного подъема заболеваемости не ожидается.



Роспотребнадзор сообщил, что в РФ выявлено два новых варианта коронавируса

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