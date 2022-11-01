11:20Общество
В Москве за сутки выявили 485 случаев заражения COVID-19
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В Москве за сутки выявили 485 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
За последние 24 часа госпитализированы 153 человека. Еще 11 пациентов скончались, 1 062 выздоровели.
В общей сложности с начала пандемии в Москве выявили 3 231 352 случая заражения коронавирусом. При этом 3 040 919 пациентов выздоровели, а 46 630 скончались.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что иммунитет к коронавирусу, хотя бы частичный, есть почти у всех россиян.
Она выразила мнение, что если новый вариант "Цербер" получит распространение в РФ, то мощного подъема заболеваемости не ожидается.
Роспотребнадзор сообщил, что в РФ выявлено два новых варианта коронавируса
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