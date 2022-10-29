Иммунитет к COVID-19 есть почти у всех россиян – эксперт Роспотребнадзора

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Иммунитет к коронавирусу, хотя бы частичный, есть почти у всех россиян, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Поэтому если новый вариант "Цербер" получит распространение в РФ, продолжила она, то мощного подъема заболеваемости, как это было в случае с оригинальным "Омикроном", не ожидается.

"Вариантом ВА.5 штамма "Омикрон", ответвлением которого является "Цербер", уже переболело большинство населения, многие уже неоднократно вакцинировались. Иммунитет к SARS-CoV2, хотя бы частичный, есть почти у всех", – приводит ее слова РИА Новости.

Пшеничная отметила, что вариант "Цербер" может частично уклоняться от антител, которые выработались в результате вакцинации или перенесенного коронавируса, однако этих антител достаточно, чтобы защититься если не от самого заболевания, то от его тяжелого течения.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал Москве 24, что существует вероятность одновременного заражения "Цербером" и ОРВИ, однако она крайне мала, но может вырасти в зимний период. Специалист также предупредил, что самостоятельно отличить заражение "Цербером" от ОРВИ нельзя, поскольку у нового подвида "Омикрон"-штамма нет особых отличительных симптомов.



Роспотребнадзор сообщил, что в РФ выявлено два новых варианта коронавируса

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