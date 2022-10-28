Центр им. Гамалеи исследует препарат на основе антител пациентов с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России испытают препарат против коронавируса на основе моноклональных антител, в исследовании примут участие пациенты московской больницы. Центр имени Гамалеи получил необходимое для этого разрешение.

Это подтверждают данные, которые представлены в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

"Открытое исследование безопасности и описания параметров эффективности лекарственного препарата для экстренной профилактики и ранней этиотропной терапии коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2, при однократном применении у пациентов с верифицированным диагнозом COVID-19", – отмечается в нем.

Эффективность действия препарата проверят на 35 пациентах столичной больницы № 52.

Ранее глава ФМБА России Вероника Скворцова рассказала, что новая вакцина против коронавируса "Конвасэл" запущена в оборот.

По ее словам, данный препарат будет эффективно защищать население в нынешних условиях постоянного выявления новых штаммов коронавируса. Скворцова подчеркнула, что вакцина будет хорошо работать против подвида "Омикрона" штамма "Цербер".

Уточнялось, что вакциной "Конвасэл" пока будут прививать граждан, которые еще не достигли 60 лет. Однако в ближайшем будущем ей смогут вакцинироваться и пожилые.



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