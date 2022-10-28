В Москве за сутки выявили 762 случая заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки выявили 762 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Экстренная помощь медиков понадобилась за последние 24 часа 116 жителям столицы, умерли 9 пациентов. Выздороветь удалось 823 москвичам.

С начала пандемии коронавируса в Москве выявили 3 228 799 случаев заражения, выздоровели 3 037 977 человек, скончались 46 583.

В России за сутки выявили 7 606 новых случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа в РФ болезнь удалось побороть 11 685 пациентам. Умерли от коронавируса в стране 78 человек.

Ранее жителям Москвы стала доступна вакцинация от коронавируса в виде назальной вакцины "Спутник". Сообщалось, что она проводится как по записи в некоторых поликлиниках, так и без записи в мобильном пункте вакцинации в ГУМе. Также пройти вакцинацию можно в Троицкой городской больнице. Процедура проводится в два этапа с промежутком в 21 день.



Москвичи могут привиться от ковида с помощью назальной вакцины

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