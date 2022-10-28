В России за сутки выявили 7 606 случаев заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки выявили 7 606 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

За последние 24 часа в РФ болезнь удалось побороть 11 685 пациентам. Умерли от коронавируса в стране 78 человек.

С начала пандемии коронавируса в стране было выявлено 21 409 815 случаев заражения коронавирусом. Побороли болезнь с начала массового распространения COVID-19 в стране 20 775 589 пациентов. Заболевание стало причиной смерти в 389 950 случаях.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили новые варианты коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 По ее словам, в связи с появлением новых вариантов резкого роста заболеваемости COVID-19 не ожидается.

До этого вирусолог Виктор Ларичев выразил мнение, что эпидемиологическая ситуация может ухудшиться. Он подчеркнул, что еще рано говорить о победе над коронавирусом.



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