11:03Общество
В России за сутки выявили 7 606 случаев заражения COVID-19
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за сутки выявили 7 606 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
За последние 24 часа в РФ болезнь удалось побороть 11 685 пациентам. Умерли от коронавируса в стране 78 человек.
С начала пандемии коронавируса в стране было выявлено 21 409 815 случаев заражения коронавирусом. Побороли болезнь с начала массового распространения COVID-19 в стране 20 775 589 пациентов. Заболевание стало причиной смерти в 389 950 случаях.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили новые варианты коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 По ее словам, в связи с появлением новых вариантов резкого роста заболеваемости COVID-19 не ожидается.
До этого вирусолог Виктор Ларичев выразил мнение, что эпидемиологическая ситуация может ухудшиться. Он подчеркнул, что еще рано говорить о победе над коронавирусом.
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