Школьные занятия по начальной военной подготовке будут внеурочными – Минпросвещения

Фото: ТАСС/Антон Денисов

Занятия в рамках школьного курса начальной военной подготовки будут внеурочными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения России.

В ведомстве отметили, что модуль планируется подготовить к следующему учебному году. После его начнут внедрять в образовательные программы.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что со следующего учебного года в российских школах появится курс по начальной военной подготовке. По его словам, программу будут подготавливать до 1 января, после чего начнется его апробация.



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