В Красноярске нашли сбежавшего из детсада ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Красноярске шестилетний мальчик перелез через забор и сбежал из детсада, расположенного в Железнодорожном районе города. На поиски ребенка поднят личный состав полиции. Ребенка обнаружила и привела в участок неравнодушная горожанка. Об этом РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, ребенок покинул заведение на улице Красномосковской приблизительно в 17:50. Мальчик был одет в темный пуховик с опушкой, светлую шапку-ушанку и черные штаны.

На розыск малолетнего были подняты сотрудники полиции, созданы специальные поисковые группы из числа участковых уполномоченных полиции, инспекторов ПДН, сотрудников уголовного розыска.

Ранее на севере столицы десятилетний мальчик украл деньги у матери и сбежал из дома. Сообщение об этом поступило в полицию.

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