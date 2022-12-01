01 декабря, 23:13Происшествия
Полиция в Москве ищет мальчика, который украл деньги у матери и сбежал из дома – СМИ
Фото: Москва 24/Александр Авилов
На севере столицы десятилетний мальчик украл деньги у матери и сбежал из дома. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Агентство "Москва".
"Полиции поступила информация, что на улице Космонавта Волкова <...> мальчик украл у матери 12 тысяч рублей и сбежал", – говорится в сообщении.
Собеседник добавил, что в настоящее время сотрудники полиции разыскивают ребенка.
Ранее сообщалось, что в Московской области домработница похитила из дома бывшей клиентки ювелирные украшения на сумму 415 тысяч рублей. Инцидент произошел в деревне Тяжино Раменского городского округа.
В полицию о пропаже заявила 35-летняя местная жительница. В результате оперативно-разыскных мероприятий была задержана ранее судимая 39-летняя женщина, которая работала в доме заявительницы помощницей по хозяйству.
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