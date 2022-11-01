Девушка погибла при попытке сбежать из квартиры по простыням на северо-востоке Москвы

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Девушка в возрасте 20 лет погибла на северо-востоке Москвы при попытке вылезти из квартиры через окно по простыням. Об этом Агентству "Москва" сообщил осведомленный источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле дома на проезде Шокальского. Девушка погибла, пытаясь сбежать с молодым человеком из квартиры дяди, который закрыл дверь после ухода на работу.

"Девушка связала простыни и спустила их из окна квартиры на четвертом этаже. Но между третьим и вторым этажами она сорвалась и упала", – сообщил источник агентства.

Молодой человек, увидевший лежащую без сознания девушку, покинул место происшествия. Прибывшие на место врачи пытались реанимировать москвичку, но она скончалась в машине скорой помощи.

По факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку.

До этого в Челябинске мужчина выбросил из окна одну женщину, а другой прокусил ухо. Инцидент произошел во время распития спиртных напитков в квартире дома 17 по улице Салавата Юлаева. Выпавшая из окна скончалась на месте.

Ранее из окна шестого этажа в Омске выпал трехлетний ребенок. Как сообщало следствие, ребенок залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, что и стало причиной его гибели. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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