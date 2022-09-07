Трехлетний ребенок выпал из окна шестого этажа в Омске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трехлетний мальчик погиб после падения из окна шестого этажа одного из многоквартирных домов в Омске, говорится в сообщении на сайте СУСК России по региону.

"По версии следствия, 6 сентября около 18 часов 30 минут 3-летний мальчик, когда его мать была со старшим 5-летним сыном в другой комнате, залез на подоконник, открыл окно и облокотился на москитную сетку, в результате чего выпал из окна, от полученной травмы малолетний скончался", – говорится в сообщении.

Уточняется, что отец мальчика в это время был на работе. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка скончалась после падения из окна 15-го этажа жилого дома на улице 800-летия Москвы. Ход установления всех обстоятельств произошедшего контролирует Тимирязевская межрайонная прокуратура.

До этого двухлетний ребенок выпал из окна многоквартирного жилого дома в подмосковном Щелкове. Прокуратура Подмосковья организовала проверку по данному факту, по ее результатам будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.