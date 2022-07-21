Пятилетний ребенок выпал из окна дома на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Малолетняя девочка выпала из окна жилого дома на улице Верхние Поля в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Отмечается, что в квартире в момент инцидента находились мать девочки и двое детей.

"Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту", – отметили в ведомстве.

Там также призвали родителей не оставлять ребенка одного в помещении с открытым окном.

Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок выпал из окна первого этажа здания на улице Садовой в подмосковном Ступине. Он был доставлен в больницу с травмой живота.