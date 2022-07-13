Трехлетний ребенок выпал из окна в Ступине – детский омбудсмен

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Трехлетний ребенок выпал из окна первого этажа здания на улице Садовой в подмосковном Ступине. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в телеграм-канале.

По ее словам, ребенка доставили в больницу с травмой живота.

"Есть иллюзия, что невысокий этаж – это неопасно. Очень опасно. Даже выпадая с высоты одного этажа, ребенок может погибнуть или получить тяжелейшие травмы", – написала Мишонова.

Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа жилого дома на 8-й улице Соколиной Горы в столице. Девочка скончалась. По данному факту возбудили уголовное дело.