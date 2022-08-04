Двухлетний ребенок выпал из окна в Щелкове

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Двухлетний ребенок выпал из окна многоквартирного жилого дома в подмосковном Щелкове. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Московской области в телеграм-канале.

"3 августа 2022 года из окна 10-го этажа жилого дома на улице Чкаловской городского округа Щелково выпал двухлетний ребенок. От полученных травм девочка скончалась до приезда бригады скорой помощи", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что малолетняя девочка выпала из окна жилого дома на улице Верхние Поля в Москве. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что в квартире в момент инцидента находились мать девочки и двое детей.

