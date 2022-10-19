В департаменте образования Москвы опровергли информацию о выпавшем из окна школы ребенке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Распространяемая СМИ информация о том, что учащийся школы на юге Москвы выпал из окна, является ложной, заявили в пресс-службе городского департамента образования.

В публикации телеканала "360" со ссылкой на источник сообщалось, что ребенок якобы выпал из окна учебного учреждения на третьем этаже.

"Информация о том, что ребенок якобы выпал из окна школы на юге столицы, не соответствует действительности. По указанному в СМИ адресу улица Каспийская, дом 30, корпус 2, где якобы произошел инцидент, находится жилой дом", – приводит РИА Новости заявление департамента.

Там подчеркнули, что в школах и других подведомственных департаменту образовательных учреждениях подобных инцидентов не происходило.

Ранее сообщалось, что после падения из окна 15-го этажа жилого дома на улице 800-летия Москвы скончалась двухлетняя девочка. Инцидент произошел во вторник, 30 августа, около 19:00. Ребенок был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти жизнь девочки.

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