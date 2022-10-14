Мужчину госпитализировали в результате падения с 11-го этажа дома в Царицыне

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мужчину госпитализировали в результате падения с 11-го этажа жилого дома в Южном административном округе Москвы в Царицыне. Об этом Агентству "Москва" сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Об инциденте стало известно после обращения женщины, которая заявила, что ее муж 1988 года рождения заперся в квартире и свесил ноги из окна. На место незамедлительно выехали полицейские и экстренные службы города для вскрытия двери.

"Гражданин вел себя неадекватно: говорил, что его хотят убить, вышел на балкон и залез на уличную часть кондиционера. Он сорвался оттуда и упал с высоты 11-го этажа", – рассказал источник.

При дальнейшей госпитализации у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и отек мозга, множественные переломы лицевого скелета и костей таза, открытый перелом правого голеностопного сустава, закрытый перелом правого бедра, разрыв печени. Сейчас он находится в отделении реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее московские полицейские спасли двухлетнего мальчика от падения из окна. Ребенок находился на подоконнике восьмого этажа, кричал и был напуган.

До этого трехлетний мальчик погиб после падения из окна шестого этажа одного из многоквартирных домов в Омске. Тогда возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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