Тело 12-летнего подростка обнаружили возле жилого дома на юге Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело 12-летнего подростка обнаружили возле жилого дома на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".

По информации газеты, предположительно, речь идет о падении с высоты. Уточняется, что полиция начала расследование. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки после падения из окна многоэтажки на улице 800-летия Москвы. Трагедия произошла 30 августа.

Ребенок выпал в окно, оборудованное москитной сеткой. Девочку госпитализировали с травмами, характерными для падения с большой высоты, но усилия медиков не принесли результатов.

До этого двухлетний ребенок выпал из окна многоквартирного жилого дома в подмосковном Щелкове. Трагедия произошла на Чкаловской улице. По факту произошедшего была начата проверка.