Дело возбудили после гибели девочки, выпавшей из окна дома на севере Москвы

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки после падения из окна многоэтажки на улице 800-летия Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 августа ребенок выпал в окно, оборудованное москитной сеткой. Девочку госпитализировали с травмами, характерными для падения с большой высоты, но усилия медиков не принесли результатов, и она скончалась в ночь на 31 августа.

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются родственники и возможные очевидцы трагедии", – добавили в СК.

Как сообщалось, двухлетняя девочка скончалась после падения из окна 15-го этажа жилого дома на улице 800-летия Москвы. Ход установления всех обстоятельств произошедшего контролирует Тимирязевская межрайонная прокуратура.