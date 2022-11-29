Девушку выкрали в Тамбове за отказ выйти замуж

Видео: телеграм-канал "Подслушано в Тамбове"

Мужчина совместно со своим отцом и старшим братом выкрал девушку в Тамбове после ее отказа выйти за него замуж, сообщается на сайте СУ СК по региону.

Через несколько дней потерпевшей удалось сбежать и обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту похищения 18-летней девушки. Фигурантами следствия стали 20-летний молодой человек, его отец и старший брат.

В СК рассказали, что 18 ноября злоумышленники ворвались в жилье девушки, насильно вытащили ее из квартиры и увезли в Нижегородскую область. Подозреваемого удалось арестовать. В то время как его отца и старшего брата объявили в федеральный розыск.

В Сети распространился ролик с камеры видеонаблюдения, на кадрах которого видно, как мужчины насильно выносят девушку из здания.

Ранее сообщалось, что мужчина забрался в чужую квартиру на востоке Москвы через окно и похитил украшения и собаку. Кража случилась в одном из жилых домов на улице Мироновской в районе Соколиная Гора.

Правоохранители забрали у злоумышленника собаку и вернули ее владельцу, однако украшения он уже успел продать.

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