14:55Происшествия
Девушку выкрали в Тамбове за отказ выйти замуж
Через несколько дней потерпевшей удалось сбежать и обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту похищения 18-летней девушки. Фигурантами следствия стали 20-летний молодой человек, его отец и старший брат.
В СК рассказали, что 18 ноября злоумышленники ворвались в жилье девушки, насильно вытащили ее из квартиры и увезли в Нижегородскую область. Подозреваемого удалось арестовать. В то время как его отца и старшего брата объявили в федеральный розыск.
В Сети распространился ролик с камеры видеонаблюдения, на кадрах которого видно, как мужчины насильно выносят девушку из здания.
Ранее сообщалось, что мужчина забрался в чужую квартиру на востоке Москвы через окно и похитил украшения и собаку. Кража случилась в одном из жилых домов на улице Мироновской в районе Соколиная Гора.
Правоохранители забрали у злоумышленника собаку и вернули ее владельцу, однако украшения он уже успел продать.
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