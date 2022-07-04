Более 25 млн пчел вылетели на свободу в штате Юта

В американском штате Юта более 25 миллионов пчел вылетели на свободу. Все произошло после аварии с грузовиком, который перевозил ульи.

Пчелы теперь кружат над своими поломанными домами и улетать не спешат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.