Санитарный вертолет эвакуировал из ТиНАО в больницу мужчину после падения с высоты

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Санитарный вертолет доставил в больницу мужчину после падения с высоты в ТиНАО, сообщает департамент по делам ГОЧСиПБ в своем телеграм-канале.

"Вечером 17 июля экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в ТиНАО. На вертолетную площадку "Конаково" машиной скорой помощи доставили мужчину 35 лет после падения с высоты", – отмечается в сообщении.

На борту пострадавшего сопровождали медики территориального Центра экстренной медицины катастроф столицы, которые держали под контролем его состояние.

Ранее рабочий упал в шахту лифта с высоты 30-го этажа и погиб. Инцидент произошел 27 апреля в строящемся доме на Лобненской улице.

Следствием была организована доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ ("Нарушение требования охраны труда").