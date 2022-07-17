Санитарный вертолет эвакуировал из ТиНАО в больницу мужчину после падения с высоты

17 июля, 20:04
Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"
Санитарный вертолет доставил в больницу мужчину после падения с высоты в ТиНАО, сообщает департамент по делам ГОЧСиПБ в своем телеграм-канале.
"Вечером 17 июля экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в ТиНАО. На вертолетную площадку "Конаково" машиной скорой помощи доставили мужчину 35 лет после падения с высоты", – отмечается в сообщении.
На борту пострадавшего сопровождали медики территориального Центра экстренной медицины катастроф столицы, которые держали под контролем его состояние.
Ранее рабочий упал в шахту лифта с высоты 30-го этажа и погиб. Инцидент произошел 27 апреля в строящемся доме на Лобненской улице.
Следствием была организована доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ ("Нарушение требования охраны труда").
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