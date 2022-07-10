Лифт с человеком внутри упал на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Лифт с мужчиной внутри упал в ЖК "Царицыно" на юге Москвы. Об этом сообщает "Газета.ру".

Инцидент произошел утром 10 июля. Мужчина решил спуститься со второго этажа на первый на лифте, который неожиданно полетел вниз и остановился на подземном паркинге. Затем житель дома почувствовал удар, а после из пола полилась вода.

Мужчина не смог никого позвать на помощь и просидел в лифте около часа. Вода внутри кабины дошла до щиколотки жителя дома и остановилась.

В результате происшествия мужчина не пострадал.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в результате падения лифта в офисном здании в подмосковных Мытищах. Инцидент произошел на улице Карла Маркса. Серьезных травм пострадавшие не получили.

