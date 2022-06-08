Школьник покончил с собой из-за результатов ОГЭ в Дагестане

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Тринадцатилетний ученик Дербентской школы-интерната № 2 покончил с собой после оглашения результатов ОГЭ, сообщается в телеграм-канале Минобрнауки Дагестана.

По информации местных СМИ, мальчик планировал поступать в кадетскую школу, но получил двойку за экзамен по математике. Перед смертью он оставил записку.

Минобрнауки выразило соболезнования родным ребенка и организовало проверку в школе. На месте работают следователи.

"Необходимо усилить психологическую поддержку школьников не только в период учебы, но и в период сдачи экзаменов, проводить работу по профилактике девиантного поведения, подростковой агрессии, скулшутинга, суицидов", – говорится в сообщении.

Ранее подмосковная прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств смерти подростка из-за отравления газом в Орехово-Зуеве. Компания молодых людей вдыхала пары газа из баллона, находясь в многоквартирном доме. Позднее одному из них стало плохо, он потерял сознание. Прибывшие на место медики зафиксировали смерть подростка.

