Прокуратура взяла на контроль расследование гибели подростка в Орехово-Зуеве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подмосковная прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств смерти подростка из-за отравления газом в Орехово-Зуеве. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

Инцидент произошел в среду, 1 июня. По данным ведомства, несколько подростков вдыхали пары газа из баллона, находясь в многоквартирном доме.

"В какой-то момент одному из них стало плохо, после чего он потерял сознание", – говорится в сообщении.

Прибывшие на место медики зафиксировали смерть подростка. Проверку по данному факту организовали следственные органы.

Ранее подмосковная прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств гибели двух человек в Подольске. По некоторым данным, причиной их гибели стало пищевое отравление. Уточняется, что еще один человек был госпитализирован.

