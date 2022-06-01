Прокуратура взяла на контроль гибель двух человек в Подольске из-за отравления

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Подмосковная прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств гибели двух человек в Подольске. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

"По предварительной информации, сегодня в квартире, расположенной на Садовом проезде микрорайона Львовского, обнаружены тела двух жильцов. <...> Ход и результаты процессуальной проверки <...> контролируются прокуратурой", – говорится в сообщении.

Уточняется, что еще один человек был госпитализирован.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, причиной гибели людей стало пищевое отравление.

Ранее четыре человека, включая детей 2 и 11 лет, погибли от отравления газом в подмосковном Долгопрудном. Их тела обнаружил мужчина, которого позднее госпитализировали. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

