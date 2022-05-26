Жителя Подмосковья будут судить из-за гибели двух подростков от наркотика

26 мая, 18:59
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Можайска, обвиняемого в гибели двух подростков от проданного им наркотика. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности двум подросткам, а также незаконном сбыте наркотических веществ ", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в марте этого года в детском лагере в поселке Тучково молодой человек продал двоим 16-летним подросткам и их 18-летнему приятелю наркотическое вещество. В результате его употребления несовершеннолетние скончались на месте, а их старшему товарищу потребовалась госпитализация. Как рассказали в пресс-службе подмосковной прокуратуры, отравление было вызвано метадоном.
Отмечается, что в ближайшее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением и доказательствами будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Москве состоялось заседание суда по делу сооснователя площадки по продаже наркотиков "Гидра" Дмитрия Павлова, который с 11 апреля находится под арестом. Прокуратура предъявила ему обвинение в участии в преступном сообществе, а также в пяти эпизодах сбыта наркотических веществ.
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