Жителя Подмосковья будут судить из-за гибели двух подростков от наркотика

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Можайска, обвиняемого в гибели двух подростков от проданного им наркотика. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности двум подросткам, а также незаконном сбыте наркотических веществ ", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в марте этого года в детском лагере в поселке Тучково молодой человек продал двоим 16-летним подросткам и их 18-летнему приятелю наркотическое вещество. В результате его употребления несовершеннолетние скончались на месте, а их старшему товарищу потребовалась госпитализация. Как рассказали в пресс-службе подмосковной прокуратуры, отравление было вызвано метадоном.

Отмечается, что в ближайшее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением и доказательствами будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Москве состоялось заседание суда по делу сооснователя площадки по продаже наркотиков "Гидра" Дмитрия Павлова, который с 11 апреля находится под арестом. Прокуратура предъявила ему обвинение в участии в преступном сообществе, а также в пяти эпизодах сбыта наркотических веществ.

